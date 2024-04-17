Antalya’da hava sıcakları düşmesine rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Fatma Yaylalı, Antalya için önümüzdeki 5 günlük hava durumunun tahminlerini paylaştı. Antalya ve çevrelerinin parçalı az bulutlu, Cumartesi günü ise yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini kaydeden Yaylalı, "Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Rüzgarın kuzey ve doğu, öğle saatlerinden itibaren güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, Çarşamba günü ise (bugün) Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli saatte 30-50 kilometre eseceğini tahmin ediyoruz" dedi.Hava sıcaklıklarında son 5 gün içerisinde gerçekleşen sıcaklıklara göre, 2-4 derece azalma yaşanacağını aktaran Yaylalı, "Ancak önümüzdeki gün içerisinde beklenen sıcaklıkların yine mevsim normalleri üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verdi.Son olarak her yıl Akdeniz'deki vatandaşların, özellikle araç sahiplerinin kabusu haline gelen Afrika toz taşınımı hakkındaki tahminleri de paylaşan Yaylalı, "Antalya, Muğla, Burdur, Isparta illerinde etkili bir toz taşınımı beklemiyoruz" diye konuştu.