Antalya’da hortum dehşeti

Antalya'da salı gecesinden bu yana etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayati felç etti. Aksu ilçesinin, turistik Kundu bölgesinde önceki akşam çıkan hortum seralara büyük zarar verirken, zeytin ağacını kökünden söküp seranın üzerine fırlattı. 5 yıldızlı bir otelin çatı kaplamasını da uçuran hortum, çok sayıda işyerinin camını patlattı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.Bölgedeki yoğun sağanak nedeniyle araçlar yollarda kalırken, şehir trafiği kilitlendi. Zemin katlardaki bazı evleri su bastı. Okul servisinde mahsur kalan öğrenciler, itfaiye tarafından kurtarıldı. Murtuna Mahallesi'nde ise Dereboğaz Köprüsü taşınca su yol üzerinden aktı. Mahsur kalanları vatandaşlar kurtardı. Ekili alanlar da sular altında kaldı. Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahın, "48 yaşındayım bu suyun ilk defa kuzeye doğru aktığını gördüm. Böyle bir yağış ömrümde görmedim" dedi.Antalya'da 24 saatte, Dağbeli mevkisinde 179 Kumluca'da 145, Manavgat'ta 114, Kaş'ta 113, Elmalı'da 110, Döşemealtı'nda 106, Aksu'da 91, Serik'te 90, kent merkezinde ise 81 kilogram yağış düştü. Fırtınanın hızı da Kemer'de 122, Konyaaltı'nda 100, Finike'de 88, kent merkezinde 82 kilometreye ulaştı. Konyaaltı ilçesindeki narenciye bahçelerini su bastı. Denizde ise 5 metreyi aşan dev dalgalar oluştu. Gece Antalya'ya iniş yapamayan 4 uçak geri döndü. Korkuteli ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi.Manavgat'ın Beşkonak Orman Sahası'nda enerji nakil hatları devrildi. Meteoroloji, Antalya'nın batı ilçeleri Finike, Kumluca ve Kemer için "Turuncu kod" ile şiddetli yağış uyarısı yaptı.KUMLUCA ilçesinde Toroslar'ın eteklerine yağan kar, yöre sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Salı günü öğleden sonra başlayan sağanak yağmur, çarşamba akşamı yüksek kesimlerde kar yağışına döndü. Kuzca Mahalle Muhtarı Ali Okur, "Çarşamba yani dün akşam Söğüt Cuması Yaylası'nda kar yağışı başladı. Çok mutlu olduk. Toroslar'da hâlâ kar yoktu. Kar demek su demek. Kar demek bereket demek. Yaklaşık 5 cm kar yağdı. İnşallah gerisi gelir" dedi. Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı ise yarım metreyi geçti.