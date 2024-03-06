Antalya’da hortum seraları yıktı

Meteorolojinin turuncu kod ile uyardığı Antalya'da kent merkezini sağanak yağış; ilçeleri ise hortum vurdu. Dumlupınar ve Gazi Bulvarı'nda trafik kilitlendi. İşlerinden çıkan vatandaşlar evlerine ulaşamadı. Yüzlerce araç göle dönen cadde ve yollarda mahsur kaldı. Antalya Havalimanı ile Sarısu arasındaki 30 kilometrelik mesafede araç kuyrukları oluştu. Alanya ilçesinde güneş panelleri hortumun etkisiyle yerinden söküldü. Bir otomobilin üzerine düşen güneş paneli sonucunda araç içerisinde bulunan bir çocuk yaralandı.