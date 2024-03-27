Antalya’da inanılmaz görüntü: Kız çocuğunun sırtına vurup yere düşürdü!

Olaya şahit olan mahalleli Özlem Karayalçın, "Sabah saatlerinde balkonda oturuyordum. Kız çocuğu yürürken bir adam koşarak geldi ve sırtına vurup düşürdü. Çalışanlardan biri adama 'Ne yapıyorsunuz' diye sorduğunda, 'Benim önümden kimse geçemez' deyip elindeki pazar arabasıyla kadına da saldırmaya çalıştı. Biz inene kadar adam elini, kolunu sallayarak gitti. Tedirgin oluyoruz, çocuklarımız var etrafta okullar var. O günden sonra da görmedim" dedi...