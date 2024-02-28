Antalya’da kahreden görüntü: Teknesinden suya düşen emekli öğretmen öldü!

Acı olay, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesindeki balıkçı barınağında meydana geldi. Bir süredir barınakta teknesi bulunan emekli öğretmen Muzaffer Kaynak, akşam burada arkadaşlarıyla oturdu. Daha sonra arkadaşlarıyla ayrılan Kaynak, bir süre sonra bilinmeyen nedenle denize düştü. Sabah saatlerinde denize açılmak için barınağa gelen amatör balıkçılar, teknelerin arasında sudaki kişiyi görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve polis ekipleri, Kaynak'ı sudan çıkardı.