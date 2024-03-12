Antalya’da kıskançlık krizine giren koca, eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Varsak Aktoprak Mahallesi'nde saat 03.00 sularında 4 katlı apartmandaki dairede Hakkında yaklaşık 1 ay önce alınmış uzaklaştırma bulunan Vezir Ayer, gittiği evde eşi Antika Ayer ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Vezir Ayer, bıçakla eşini boğazından bıçakladı. Talihsiz kadın çığlık atarak kanlar içinde yere yığıldı. Ardından Vezir Ayer, banyoya geçip kapıyı kilitleyerek kendini asmaya çalıştı.

Annesini çığlık seslerine uyanan ve kanlar içinde gören çiftin 2 çocuğu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, eve girip banyonun kapısını açarak, kendini asan Vezir Ayer'i ipi boynundan çıkarıp indirdi. Sağlıkçılar, Antika Ayer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Vezir Ayer sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Antika Ayer'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Vezir Ayer, eşi ile kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden tartıştıklarını ve cinayetin meydana geldiğin söyledi. Vezir Ayer, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından pişman mısın' sorusuna, 'Pişman değilim' karşılığını verdi. Ayer, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.