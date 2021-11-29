Antalya’da korkunç cinayet

Antalya'nın Aksu ilçesinde, 70 yaşındaki Osman Ali Yalçın evinin bahçesinde av tüfeği ile göğsünden öldürülmüş halde bulundu. Jandarmayı alarma geçiren olay Aksu'nun Topallı Mahallesi'nde müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Arsa alım satımı ve çiftçilikle uğraşan 4 çocuk babası Osman Ali Yalçın'ı, bugün sabah saatlerinde oğlu babasını bahçede hareketsiz şekilde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

GECE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Korkunç cinayetin ardından olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları çalışmada Osman Ali Yalçın'ın gece saatlerinde öldürüldüğünü ve vücudunda saçma çok sayıda saçma izlerini tespit etti. Güvenlik güçleri cinayet zanlı veya zanlılarını belirlenmesi için çalışma başlattı.

TELEFONU İNCELEMEYE ALDI

Cinayetin ardından güvenlik güçleri yaşlı adamın kullandığı cep telefonu ve son bir ayda görüştüğü kişileri mercek altına aldı. Jandarma cinayet zanlısının yakalanmasının an meselesi olduğunu bildirdi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından Osman Ali Yalçın Topallı Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.