Antalya’da korkunç kaza: 1 ölü 2 ağır yaralı

Korkunç kaza önceki akşam saat 22.20 sularında meydana geldi. Ünal Can Ergin'in kullandığı otomobil ile Hasyurt Mahallesi Yarbaşı Mevki'inde seyir halindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile orta refüjde bulunan ağaca çarptı.

SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisi ile araç hurdaya döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Korkunç kazada otomobil sürücüsü Ünal Can Engin ile araçta bulunan Sinan Çetin ve Yusuf Yahya Açıkalın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sürücü Ünal Can Engin , yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan diğer kişiler Sinan Çetin ve Yusuf Yahya Aaçıkalın'nın ise durumlarını ağır olduğu bildirildi. Hayatını kaybeden sürücü Ünal Can Engin'nin yakınları sinir krizi geçirdi.