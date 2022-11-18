Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü 6 yaralı

Kaza, Manavgat-Konya yolu Sazlı Çeşme mevkiinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hayrettin Aktaş (52) yönetimindeki 27 ADR 221 plakalı otomobil ile Mesut Seyfi (69) idaresindeki 41 U 8335 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada otomobil sürücüsü Hayrettin Aktaş ve arka yolcu koltuğundaki Emine Halıcı (56) olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Halıcı ve Aktaş'ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
DURUMU AĞIR
Aynı araçtaki Ada Emine (6), Merve (30) ve Nazlı Ece Özdemir (9) ile kamyonetteki sürücü Mesut Seyfi ile Pamuk (69) ve Yiğit Ali Seyfi (4) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar hastanede tedavileri süren yaralılardan Merve Özdemir'in hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydetti.