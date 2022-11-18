Antalya’da korkunç kaza: 2 ölü 6 yaralı

DURUMU AĞIR

Aynı araçtaki Ada Emine (6), Merve (30) ve Nazlı Ece Özdemir (9) ile kamyonetteki sürücü Mesut Seyfi ile Pamuk (69) ve Yiğit Ali Seyfi (4) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar hastanede tedavileri süren yaralılardan Merve Özdemir'in hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydetti.