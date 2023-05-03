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Giriş Tarihi: 3.5.2023 16:12 Son Güncelleme: 3.5.2023 16:12

Antalya’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Antalya’da Yenilecek Yemekler

Antalya, Akdeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biridir. Antalya’da ne yenir sorusu da bu şehirle ilgili merak edilenlerden biridir. Antalya’da hangi tatlı yenir sorusu da merak edilenler arasındadır. Antalya’da yenecek yemekler, Akdeniz mutfağının da özelliklerini yansıtmaktadır. Şehri ziyaret eden kişiler, Antalya’nın yöresel lezzetlerini de tatmak isterler. Antalya’nın hangi yemeği meşhur sorusunu sizler için araştırdık.

Antalya’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Antalya’da Yenilecek Yemekler

Antalya'da ne yenir sorusuna cevap bulurken Antalya şehrinin kültür yapısı ile ilgili de fikir sahibi olacaksınız. Antalya'da hangi tatlı yenir araştırması ile yemek sonrasında tüketilen eşsiz lezzetler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Antalya'da yenecek yemekler, çok kişinin seveceği ve tüketmekten büyük keyif alacağı niteliktedir. Antalya'nın hangi yemeği meşhur sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Antalya'da Ne Yenir?

Antalya, kültürel zenginliğinin yanı sıra mutfağı ile de meşhur olan bir şehirdir. Ülkemizin önemli tatil şehirlerinden olan Antalya, gezilip görülecek çok sayıda coğrafyaya sahip olan bir merkezdir. Burada bulunduğunuz süre içerisinde aşağıdaki yemekleri tatmanızı tavsiye ediyoruz.

  • Keşkek
  • Topak kızartması
  • Tahinli piyaz
  • Cive
  • Nohutlu kelle paça
  • Hibeş
  • Tarator
  • Yüzük çorbası

Antalya'nın Hangi Yemeği Meşhur?

Antalya denildiğinde akla gelen tatların başında tahinli piyaz gelir. Bunun yanında et ve balık çeşitlerinin de meşhur olduğunu söyleyebiliriz. Bu yemeklerin yanında tüketilen barbunya piyazı da çok meşhurdur.

Antalya, "portakal cenneti" olarak da anılan bir şehirdir. Portakaldan üretilen reçel de bu kapsamda meşhur lezzetler arasında sayılmaktadır. Antalya, tatlı çeşitlerinin zenginliği ile de öne çıkan bir şehirdir. Şehirde bulunduğunuz süre içerisinde aşağıdaki tatlıları tüketmenizi tavsiye ediyoruz.

  • Kabak tatlısı
  • Tahinli katmer
  • Kıvrım
  • Tahinli un helvası
  • Elmalı baklava
  • Hamali tatlısı
  • Babata keki

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Antalya’da Ne Yenir, Ne İçilir? Kahvaltıda, Öğle ve Akşam Yemeğinde Antalya’da Yenilecek Yemekler
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