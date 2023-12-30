Antalya’da otel servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

Korkunç kaza Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda yaşandı. Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Hüseyin Karaköse'nin kullandığı otomobil, Karayolları ekiplerinin çalışma yapması nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı Kızılot Mahallesinde Kızılot ışıklı kavşağına geldiği sırada, karşı yönden gelmekte olan Hasan Ünal'ın kullandığı otel servisi ile çarpıştı.
KEPÇE EHLİYETİ ALMADAN DÖNÜYORLARDI
Korkunç kazada; hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Hüseyin Karaköse olay yerinde yaşamını yitirirken arkadaşı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oğuzhan Bal ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki arkadaşın Antalya'da kepçe ehliyeti aldıktan sonra Manavgat'ta evlerine döndükleri öğrenildi.
SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kazada otomobile çarptıktan sonra trafik ışıklarına çarparak durabilen servis aracında bulunanlar araçtan çıkarak kendilerini refüjde bulunan çimlerin üzerine atarken refüj yaralılar ve onlara yardım etmeye çalışanlarla doldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralılara vatandaşlar yardım etti. 112 sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından yaralılara çimlerin üzerinde 112 sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.
OTEL ÇALIŞANLARININ DURUMU İYİ
Servis aracında bulunan otel çalışanlarından Rahime Okudan, Olesya Öztürk, Dilek Polat, Beyazıt İşcan, Aytaç Arabacı, Sedef Elen Uz, Erdinç Demir, Derya Özbudak, Pelin Uygur, İsmail Nurullah İnan, Önder Özkaya, Ramazan Karabacak, Rabia Şen ve Fetrah Başer yaralandı.
Yaralılardan bazıları olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmezken, hastaneye kaldırılan otel çalışanlarının ayakta tedavi gördükleri ve tamamının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada hayatlarını kaybeden Hüseyin Karaköse ve yanında oturan arkadaşı Oğuzhan Bal'ın komşu çocukları olduğu öğrenildi.İki arkadaşın Antalya'da kepçe ehliyetlerini aldıkları ve Manavgat'a döndükleri öğrenildi. Karaköse ve Bal'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Manavgat ilçesinde toprağa verildi.