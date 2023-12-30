Antalya’da otel servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 14 yaralı

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatlarını kaybeden Hüseyin Karaköse ve yanında oturan arkadaşı Oğuzhan Bal'ın komşu çocukları olduğu öğrenildi.İki arkadaşın Antalya'da kepçe ehliyetlerini aldıkları ve Manavgat'a döndükleri öğrenildi. Karaköse ve Bal'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Manavgat ilçesinde toprağa verildi.