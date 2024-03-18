Antalya’da oto yıkamada arkadaşını tetik düşürme bahanesi ile öldürdü

Antalya'nın Yeşilbayır Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Madsar Oto Yıkama isimli işyerinde 17 Mart akşamı saat 21:30 sularında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bir kişinin intihar ettiği ihbarının ardından olay yerine cinayet masası ekipleri sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri oto yıkamada yaptıkları incelemede intihar etti denilen Adana nüfusuna kayıtlı Arda Bağuç'un baş kısmından tek giriş-çıkış olacak ateşli silah yarasının bulunduğu ve olay yerinde öldüğünü tespit etti. Ardından konteyner da beraber kaldığı diğer iki arkadaşı Sercan Baki Davran ile Enes Emre Kısacık'ı sorguya aldı. Alkollü olan iki kişi de arkadaşının intihar ettiğini olayla ilgili bütün bildiklerini bu kadar olduğunu söyledi. Cinayet Büro Amirliği uzman ekipleri ölen Arda Baguç'un olay yeri incelemesinde olayın intihar değil cinayet olduğunu belirledi.

ÇAPRAZ SORĞUYA ALDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilerleyen dakikalarda iki zanlının da çelişkili ifade vermesi üzerine çapraz sorguya aldı. Yapılan sorguda ölen Arda Baguç'un iki hafta önce Adana'dan Antalya'ya çalışmak için geldiği, alkol aldıkları sırada İstanbul Üsküdar nüfusuna kayıtlı Enes Emre Kısacık'ın arkadaşının başında boşa tetik düşürme bahanesi ile vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan ayrıntılı incelemelerde Arda Baguç'un başına sıkılan merminin tavana saplandığı da tespit edildi. Gelişmelerin ardından olayda kullanılan 9 milimetre tabanca ve tabancaya ait 4 adet mermiye el konuldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgusunun Enes Emre Kısacık adliyeye sevk edildi. Enes Emre Kısacık'ın kasten adam yarama suçundan da kaydı olduğu öğrenildi.