Antalya’da parkta iki bacağından vurulan genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki parkta saat 06.00 sıralarında Fırat Erbi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabanca ile her iki bacağından vurularak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis v esağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Erbi, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen talihsiz genç kurtarılamadı. Olay yerinde 4 adet boş kovan bulan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.