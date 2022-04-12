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Giriş Tarihi: 12.4.2022 23:32

Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu

DHA
Antalya’da polis memuru aracında ölü bulundu

Antalya'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu polis memuru Nazım A., ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu. Beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde durulan polis memuru Nazım A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Olay, saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Mollayusuf Mahallesi'nde yer alan fidanlık içinde meydana geldi. Fidanlık içinde gezintiye çıkan vatandaşlar otomobil içinde hareketsiz halde bir kişiyi görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede otomobil içerisinde hayatını kaybeden kişinin polis memuru Nazım A. olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nazım A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde durulan Nazım A.'nın, ailesinin ise akşam saatlerinde kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Nazım A.'nın polis lojmanlarında oturduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Antalya'da polis memuru aracında ölü bulundu
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