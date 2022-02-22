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Giriş Tarihi: 22.2.2022 22:16

Antalya'da pompalı tüfekle gasp!

DHA
Antalya’da pompalı tüfekle gasp!

Antalya'da bir zincir market şubesine giren cerrahi maskeli şüpheli, pompalı tüfekle kasiyeri tehdit ederek kasadaki yaklaşık 5 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termesos Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Taksiyle bölgeye gelen yüzünde siyah cerrahi maske bulunan 25 yaşlarındaki şüpheli, marketin kapısını dirseğiyle açarak içeri girdi. Şüpheli, kasaya doğru yöneldi ve yanındaki pompalı tüfeği görevliye doğrulttu. Şüpheli, kasada bulunan paraları aldıktan sonra dışarıya çıkıp durdurduğu bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.


Çalışanların durumu 112'ye bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden ve çalışanların ifadelerinden yola çıkarak eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri market içerisinde parmak izi çalışması yaptı. Ekipler, taksi şoförüne ulaşarak, şüpheliyi bıraktığı bölgede yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

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Antalya'da pompalı tüfekle gasp!
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