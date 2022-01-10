Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da Rus turist kalp krizi geçirdi! 45 dakikalık kalp masajı sonrası hayata döndü
Giriş Tarihi: 10.1.2022 11:13

Antalya'da Rus turist kalp krizi geçirdi! 45 dakikalık kalp masajı sonrası hayata döndü

DHA
Antalya’da Rus turist kalp krizi geçirdi! 45 dakikalık kalp masajı sonrası hayata döndü

Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kalbi duran Rus Larisa Stadnikova (52), polis ve sağlık ekiplerinin 45 dakikalık kalp masajı ile hayata tutundu. Stadnikova, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Tatil için Antalya'ya gelen Rus Larisa Stadnikova, 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Kahvaltı sonrası dalgalı olmasına rağmen denize giren Larisa Stadnikova, kısa sürede gözden kayboldu. Stadnikova'nın boğulma tehlikesi geçirdiği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla plaja sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Stadnikova'nın bulunduğu yere gelen deniz polisi, kadını bota alıp Yat Limanı'ndaki Deniz Şube Müdürlüğü önüne çıkarttı. Kalbi durduğu belirtilen Stadnikova'ya, sağlık ekipleri gelene kadar polisler kalp masajı yaptı. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından 45 dakika boyunca kalp masajı yapılan Stadnikova, hayata döndü. Ambulansa alınan Stadnikova, Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Stadnikova'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Gururla ve huzurla Turkovac’a koştular
Güzel oyuncu Cansu Dere ile Miles Chamley-Watson aşkını ilan etti! Yılın aşk bombası!
Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak
Bakan Varank'tan Ali Babacan'ın TOGG eleştirilerine sert tepki: Otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili
İmparator İbrahim Tatlıses’i dolandıran düzenbaz müdüre hapis şoku!
SON DAKİKA | Meclis 2 kritik gündemle toplanıyor! Merakla beklenen 12 maddelik yasa teklifi görüşülecek
‘Katilden değil, annesinden şikâyetçiyim’
Cihat görevden alınmalı
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi! Üretim, yatırım, ihracata büyük destek
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da Rus turist kalp krizi geçirdi! 45 dakikalık kalp masajı sonrası hayata döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA