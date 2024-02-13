Antalya’da sel 1 can aldı

MeteorolojiGenel Müdürlüğü'nün önceki gün turuncu kodla uyardığı Antalya'da adeta felaket yaşandı. Önceki akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına ile birlikte gelen sağanak yağış nedeniyle kent adeta göle döndü. Merkez ilçelerin tamamında zemin katları, sağlık ocaklarını, semt polikliniklerini su bastı. Ana arter yollar ve altgeçitler göle döndü. Metrekareye 304 kilogram yağışın düştüğü Kepez ilçesindeki Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçidi'nde otomobilinde mahsur kalan Halil Yıldız (47) hayatını kaybetti.Güneş Mahallesi'nde birçok ev su altında kaldı. Evlerinden çıkamayan vatandaşlar, üst kattaki komşularına çıkarak boğulma tehlikesini son anda atlattı. Baraj Mahallesi'ndeki müstakil evlerde mahsur kalan 4 kişilik aile ile 85 yaşındaki Elveda Bilgin, kepçeyle kurtarıldı. Antalya'da bugün de Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Kentte devam eden yağışın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.