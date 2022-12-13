Antalya’da selin yaraları sarılıyor





TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Kumluca'da selden etkilenen sera ve iş yerlerinde incelemede bulundu. Gavur Deresi'nde inceleme yapan Soylu, esnafa da 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Soylu, sel felaketinden 497 araç, yaklaşık 100 konut ile 920 iş yerinin hasar gördüğünü açıkladı.



Sel sonrası tüm kurum ve kuruluşlar, zarar gören Kumluca ve Finike için seferber oldu. Hasar tespit çalışmaları sürerken, selin neden olduğu yaralar da sarılıyor. Belediyelerin temizlik ekipleri, AFAD görevlileri, gönüllüler de kentteki çalışmalara destek verdi. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler de selzedelerin imdadına koştu. Ekipler, evini ve iş yerini su basanların temizlik çalışmalarına yardım etti.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 28 personelden oluşan 8 psikososyal destek ekibi de bu sabah sel bölgesine gelip, çalışmaya başladı. Finike ile Kumluca'daki okullar ise bugün yeniden eğitim-öğretime başladı.