Antalya’da tekne bağlama kavgası... Tekmeler ve yumruklar havada uçuştu

"AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN DE ABİMİ DARP EDEN KİŞİLER BANA DA SALDIRDI"

Kavga anında yaşadıklarını anlatan Ahmet Demirtunç, "Aslında konunun benimle alakası yok. Arabayla geçerken kavga sesi duydum. O esnada benim abimi darp ettiklerini duydum Ben de kardeş olarak kendisini ayırmaya çalıştım. Ayırmaya çalışırken de abimi darp eden kişiler bana da saldırdı. Onlar bana 10 kişi birden saldırdılar. Beni darp ettiler. Sonuçta iş karakolluk oldu. İfademi verdim, olay bu" dedi.