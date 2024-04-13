Antalya’da teleferik faciası: 1 ölü 10 yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan ve bayram tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki direklerden biri dün saat 17.28'de devrildi. Direğe çarparak parçalanan kabinden düşen vatandaşlardan, avukat olduğu belirtilen Memiş Gümüş (54) hayatını kaybetti. Yaralanan 2'si çocuk 10 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopterle olay yerinden tahliye edildi. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Teleferiğin kaza nedeniyle durmasıyla birlikte asılı kalan 29 kabinde bulunan 184 kişinin de kurtarılabilmesi için zamana karşı yarış başladı.Bölgeye AFAD, jandarma, polis ve asker, UMKE, STK ve itfaiyeden oluşan 366 arama kurtarma personeli ile 6 helikopter, bir askeri kargo uçağı, 76 araç ve 6 ambulans sevk edildi. Kabinlerde mahsur kalanlardan 59'u tahliye edildi.Facia ile ilgili Antalya Cumhuriyet Başasavcılığı'nca soruşturma başlatıldığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi" dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, ilgili bakanlıklardan ve valiliğimizden anlık bilgi almaktadır" açıklamasını yaptı.