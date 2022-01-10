Antalya’da tramvay kadına çarpmıştı! Vatmanın ifadesi ortaya çıktı!

Yolcular diğer tramvaya aktarılırken, polis ekipleri tarafından tramvay içerisinde ifadesi alınan Ayşenur G.'nin, üzgün olduğu gözlendi. Polis merkezine gitmek için tramvaydan inen Ayşenur G., taşıt yolundan gelen bir otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu. Yanındakiler tarafından kolundan tutularak tramvay yoluna çekilen Ayşenur G., ardından ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Ayşenur G. polis merkezindeki ifadesinde, yağıştan dolayı rayların kaygan olduğunu belirterek, "Tramvayın önüne çıkan kadını görür görmez frene bastım. Ama çarpmayı önleyemedim. Çok üzgünüm" dedi. Ayşenur G.'nin, sık sık Fatma Aksu'nun sağlık durumunu sorduğu öğrenildi.

Ayşenur G., polisteki işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest kaldı. Fatma Aksu'nun tedavisine ise hastanede devam ediliyor.