Antalya’da tramvay kadına çarptı!

Olay, öğle saatlerinde Aspendos Bulvarı üzerindeki tramvay hattında meydana geldi. Topçular yönüne seyir halinde olan kadın vatman A.G. yönetimindeki tramvay, elinde bastonuyla aniden tramvay yoluna çıkan Fatma Aksu'ya çarptı. Yaralanan Aksu, tramvayın alt kısmında sıkıştı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, itfaiye ekiplerinin tramvayın ön koruyucu kaportasını sökmesiyle bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan Aksu, özel bir hastaneye götürüldü. Fatma Aksu'ya ait yazma, baston ve ayakkabıları da görevliler tarafından kaza yerinden alındı.