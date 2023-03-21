Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da vahşet! 1 yaşındaki bebeğini boğarak öldürdü
Giriş Tarihi: 21.3.2023 01:49

Antalya'da vahşet! 1 yaşındaki bebeğini boğarak öldürdü

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, 1 yaşındaki bebeğini boğarak öldürdüğü, 4 yaşındaki oğlunu yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı. Yaralı çocuk, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi

AA
Antalya’da vahşet! 1 yaşındaki bebeğini boğarak öldürdü

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Balkaya Mahallesi'ndeki bir eve giden sağlık ve jandarma ekipleri, 1 yaşındaki M.Ç'nin cesediyle karşılaştı. Evde yaralı bulunan 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

İlk incelemede boğularak öldürüldüğü belirlenen bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı çocuk ise, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Olayla ilgili F.U. (37) ve dini nikahla birlikte yaşadığı, çocukların annesi B.Ç. (30) gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden anne B.Ç. tutuklandı, F.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Meclis'te kirli pazarlık! CHP-HDP görüşmesi sonrası Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar'dan birlikte açıklama!
Ali Babacan bu kez de Togg hazımsızlığını gösterdi: Yerli otomobil dememek lazım!
Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Enner Valencia, Joshua King ve Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde yok (SABAH.COM.TR ÖZEL)
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
21 yılda dünya ligine çıktık: Savunma sanayiinde yerli ve milli gurur
Dünya Türkiye'deki deprem felaketi için toplandı! Başkan Erdoğan: Bu dayanışmayı unutmayacağız
Mersin'de korkunç cinayet! Acı çekmesin diye annesini, annesine bakmıyor diye de eşini öldürmüş
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
Aman çocuklarınıza dikkat edin! YouTube Kids’te cinsel içerikler de var LGBT ile ilgili içerikler de!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da vahşet! 1 yaşındaki bebeğini boğarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA