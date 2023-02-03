Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da yangın faciası: 2 ölü
Giriş Tarihi: 3.2.2023 12:03 Son Güncelleme: 3.2.2023 13:01

Antalya’da yangın faciası: 2 ölü

Antalya'da gecekonduda çıkan yangında Muharrem Barış(54) ile birlikte yaşadığı Berna Shermetova (43) isimli yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Polis yangının çıkış sebebi ve ölen kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’da yangın faciası: 2 ölü

Antalya'nın Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3412 Sokakta bulunan gecekonduda 02.00 sıralarında yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ YANMIŞ CESET İLE KARŞILAŞTI

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri evde yapılan incelemede iki kişinin tanınmaz halde cansız bedeni ile karşılaştı. Polis, hayatını kaybeden erkek şahsın Muharrem Barış olduğu diğer cesedin ise, Berna lakaplı yabancı uyruklu bir kadın olduğu belirtildi. İkilinin yangın çıkan eve kısa bir süre önce taşındıkları belirtildi. Yaşana korkunç olayın ardından iki cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İTFAİYE VE POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İki kişinin ölümünü ardından itfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre yangının evin çinden çıkartıldığını belirleyen ekipler araştırmanın sürdüğünü kesih çıkış sebebinin evden alınan krıminal incelemesi ile ortaya çıkacağı kaydedildi.

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Antalya’da yangın faciası: 2 ölü
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