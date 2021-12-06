Antalya’da yangında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı

Bazı vatandaşlar dumandan etkilenirken, gözlerine su dökerek tekrar hayvanların dışarıya çıkartılmasına yardımcı oldu. Tüm çabalara rağmen 1 kedinin dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi.



İtfaiye ekipleri, yaptıkları ilk incelemede yangının bodrum katında yer alan elektrik panosundan çıktığı üzerine duruyor. Araştırma sürdürülüyor.