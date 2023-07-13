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Giriş Tarihi: 13.7.2023 09:13 Son Güncelleme: 13.7.2023 09:27

Antalya’da yaşlı kadın minibüsün altında kaldı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde annesinin yanından kendi evine dönen Hayat Deniz (50), sokakta manevra yapmaya çalışan minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da yaşlı kadın minibüsün altında kaldı

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 642 no'lu sokak üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Konuksever Mahallesinde oturan Hayat Deniz kendi evine gitmek için yola çıktı. Yaşlı kadın sokak üzerinde Hüseyin Ö. yönetimindeki manevra yapan minibüsün altında kaldı.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Hayat Deniz'in minibüsün altında kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından minibüsün altından çıkarılan talihsiz kadının, sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapıldı. Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayı öğrenen Hayat deniz'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Antalya’da yaşlı kadın minibüsün altında kaldı
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