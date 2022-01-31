Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldıİhbar üzerine harekete geçen Jandarma ve UMKE 28 kişiyi aşağı indirdi
Giriş Tarihi: 31.1.2022 11:06

Antalya’da yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldıİhbar üzerine harekete geçen Jandarma ve UMKE 28 kişiyi aşağı indirdi

İHA
Antalya’da yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldıİhbar üzerine harekete geçen Jandarma ve UMKE 28 kişiyi aşağı indirdi

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Feslikan Yaylası’nda doğa gezisine giden aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 28 kişilik grup donmak üzereyken Jandarma ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında 112 Acil çağrı merkezine yapılan ihbarla ortaya çıktı. Antalya'nın Konyaaltı İlçesi, Çağlarca Mahallesi Feslikan yaylasında, bir doğa spor kulübüne bağlı 13 kadın 2 çocuk ve 13 erkeğin bulunduğu 28 kişilik grubun sis ve kar nedeni ile arazide mahsur kaldığı bilgisi ekiplere bildirildi.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Asayiş Timi, JAK Timi ve UMKE ekipleri şahısların bulundukları yerden tahliye edilmesi ve bölgeye ulaşmak için 1 buçuk metre kalınlığındaki kar üzerinde yaklaşık 2 kilometre yürüyerek donmak üzere olan şahısları kurtardı. Şahısların yapılan sağlık kontrolünde genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

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Antalya’da yaylada mahsur kalan 28 kişilik ekip donmak üzereyken kurtarıldıİhbar üzerine harekete geçen Jandarma ve UMKE 28 kişiyi aşağı indirdi
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