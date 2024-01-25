Antalya’da yürekler ağza geldi: Anne-oğul son anda kurtuldu!

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 126 Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Annesi Neslihan Ertuna ile birlikte yaşayan Tuna Ertuna, uyudukları odada yangını fark etti. Annesiyle birlikte son anda dışarı çıkan Tuna Ertuna, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi.