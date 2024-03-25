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Giriş Tarihi: 25.3.2024 04:41

Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

AA
Antalya’da zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya-Alanya kara yolu Belkıs kavşağı mevkisinde Mehmet Deniz idaresindeki otomobil, Adem Yağız yönetimindeki otomobil ve Furkan Kaşıkçıoğlu'nun kullandığı SUV tipi araç çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücüler Mehmet Deniz ve Adem Yağız ile otomobilde bulunan Osman Tunç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü Kaşıkçıoğlu ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerine gelen Deniz ve Tunç'un yakınları gözyaşı döktü.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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Antalya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
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