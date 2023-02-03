Haberler Yaşam Haberleri Antalya'daki katliamdan yeni gelişme: ‘100 bin liralık borç 3 milyon oldu’
Giriş Tarihi: 3.2.2023 12:58 Son Güncelleme: 3.2.2023 13:01

Antalya'daki katliamdan yeni gelişme: ‘100 bin liralık borç 3 milyon oldu’

Antalya'nın Aksu ilçesinde, alacak verecek yüzünden çıkan tartışmada Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek (52), İbrahim Topdemir (55) ve oğlu Galip Topdemir’i (33) öldüren, Halil Ülkü’yü (55) ağır yaralayan cinayet zanlısı Ahmet Karaduman yakınlarının iknası ile bulunduğu yeri jandarmaya söyleyerek teslim oldu. Karaduman verdiği ifadede cinayeti alacak verecek davasından işlediğini söyledi. 100 bin liralık borcunun 3 milyona ulaştığını iddia eden Karaduman, anlaşmak, senet yapmak istediğini ancak kimsenin yanaşmadığını kaydetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Antalya’daki katliamdan yeni gelişme: ‘100 bin liralık borç 3 milyon oldu’

Antalya'nın Aksu ilçesinde, alacak verecek yüzünden çıkan tartışmada Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek (52), İbrahim Topdemir (55) ve oğlu Galip Topdemir'i (33) öldüren, Halil Ülkü'yü (55) ağır yaralayan cinayet zanlısı Ahmet Karaduman yakınlarının iknası ile bulunduğu yeri jandarmaya söyleyerek teslim oldu.

Korkunç cinayetin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılan Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ile oğlu Galip Topdemir'in otopsileri tamamlandı. 3 kişinin de bitişik atışla başlarından ve sırtından vurulduğunu belirlendi. Yakınları tarafından alınan cenazeler Karaöz Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Yakınları ise katil zanlısı Ahmet Karaduman'ın iddialarını kabul etmedi.

Öte yandan jandarmada sorgusu tamamlanan Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve oğlu Galip Topdemir'i öldüren, Halil Ülkü'yü) ağır yaralayan cinayet zanlısı Ahmet Karaduman özel güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Her hangi bir saldırıya karşı zıhlı araçta Antalya adliyesine getirilen Karaduman için adliye çevresinde polis ve jandarma eksra güvenlik önlemleri aldı. Mahkumların giriş yaptığı noktadan cinayet savcısına götürüldü. Karaduman'ın oldukça bitkin olduğu gözlendi. Karaduman adliyeye girerken, "Pişmanım keşke olmasaydı" dedi.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Ahmet Karaduman ilk saldırıyı saat 14.00 sıralarında Alaylı Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Burada Halli Ülkü'yü göğsünden vurup kaçtı. Ağır yaralanan Halil Ülkü hastaneye kaldırıldı. Ardından kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'ne geldi. Burada İbrahim Taşdemir ile oğlu Galip Taşdemir ve Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek ile araçta buluştular. Çıkan tartışmadı Ahmet .Karaduman. tabancayla 3 kişiyi öldürdü. Suç aleti silah ile birlikte kaçtı. Yakınlarını iknası ile yerini jandarmaya söyleyen Ahmet Karaduman suç aleti silahla birlikte gece teslim oldu.

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Antalya'daki katliamdan yeni gelişme: ‘100 bin liralık borç 3 milyon oldu’
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