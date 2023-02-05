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Giriş Tarihi: 5.2.2023

Antarktika’ya 68 saatlik heyecanlı yolculuk

7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip, İstanbul’dan güneye doğru 4 uçak değiştirerek, 68 saat süren yorucu ve heyecanlı yolculuğun sonunda kıtaya ulaştı

AA
Antarktika’ya 68 saatlik heyecanlı yolculuk
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşmekte olan 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan ekip, güneye doğru 103 enlem geçerek 68 saatlik yorucu ve heyecan verici bir yolculuk sürecini geride bıraktı.



30 Ocak'ta yola çıkan 24 kişilik bilim heyeti, yaklaşık 22 saatlik 4 ayrı uçak yolculuğu sonrası 13 bin 800 kilometre yol kat ederek 3 günün sonunda 2 ton civarında teknik ekipman ile 62 güney enleminde bulunan Antarktika King George Adası'na vardı.



TÜBİTAK, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Harita Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı, araştırma enstitüleri ve üniversitelerden araştırmacılardan oluşan ekip, King George Adası açıklarında bulunan ve 30 günden fazla sürmesi beklenen çalışmalarını gerçekleştirecekleri Şili bayraklı Betanzos isimli 80 metrelik araştırma gemisine botlar ile geçiş yaptı. Bilim heyetinin, bir haftalık gemi seyri ile Antarktika'daki Türk Araştırma Kampı'nın bulunduğu Horseshoe Adası'na ulaşması bekleniyor.



TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, seferde 19 Türk ve 3 de yabancı bilim insanının olacağını belirterek, "18 farklı proje icra edeceğiz. Bunun yanı sıra TÜBİTAK 2204-C Lise öğrencileri Kutup Araştırmaları Projeleri Yarışması çağrısı kapsamında TEKNOFEST'te ilan edilen 3 liseli birincimiz Antarktika'ya bizimle intikal etti. Doğada çözünebilen plastik projelerini test edebilecekler" dedi. Özsoy, yer bilimlerinden fiziki bilimlere, sosyal bilimlerden yaşam bilimlerine kadar çok geniş yelpazede projeler gerçekleştireceklerinin altını çizerek, "Özellikle Horseshoe Adası'nda bulunan göllerin korunması adına verilerin toplanması çalışmasını gerçekleştireceğiz. Küresel Uydu Konumlandırma istasyonlarımızdan yıl boyu toplanan verileri alıp meteoroloji istasyonumuzun kontrollerini sağlayacağız" diye konuştu.

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Antarktika’ya 68 saatlik heyecanlı yolculuk
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