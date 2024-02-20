Antep Nakışı UNESCO yolunda

Yapımı büyük emek ve dikkat isteyen, Gazi şehirde çeyizlerin olmazsa olmazı Antep İşi Nakışı'nın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, dünyaya tanıtılması ve yenilikçi dokunuşlarla modern tasarımlarda yer alması için başlatılan çalışmanın ilk adımında uzman ekipler, Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi için hazırlanacak. Yapılacak dosya yazım çalıştayında geçmişten gelen kültürün yaşatılması, özellikleri, hikayesi ve kültürel motifleri ele alınacak.

Antep İşi El Nakışı'nın korunarak geleceğe aktarılmasının da amaçlandığı çalıştayın açılışı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi'nin katılıyla Gaziantep Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda Antep İşi'nin yolculuğunun anlatıldığı "İlmek İlmek Antep İşi" kısa filmi izlendi.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Fatma Şahin, "Antep İşi deyip geçmeyeceksin, büyük bir sabır var. İğne ile kuyu kazıma adeta. Ama orada bir genç kız aşkını anlatıyor, özgür olmak isteyen birinin kuşunu görüyorsunuz. Her Antep işinde başka bir hikaye var. Yüreğindeki sesi oraya yansıtmak istiyor. O sesle dünyaya seslenmek istiyor. Bunu geleceğe taşımak hepimizin üzerinde bir sorumluluk. Hepimizin baktığı bir yer var. Ya bunu yok sayıp tek tipleşerek küreselleşeceğiz. Bizim şehrimizin diğer şehirlerden bir farkı kalmayacak. Ya da bir medeniyet ve kültür şehriysek, en eski coğrafyada yerleşim olarak büyük bir emanet var üstümüzde" dedi.

Her nakışın diğerinden farklı ve özgün olduğunu belirten ve çocukluğundan Antep işi ile ilgili anılarını anlatan Başkan Şahin, "Burada bir hayat, hikaye, ekonomi var. Bu eserleri dünyaya tanıttığımızda uluslararası bir vizyon ve pazara girmiş olacağız. Gastronomiye başladığımızda en iyi hocalarla çalıştık, hikayeleştirdik. Bu hikayeyi ise iyi bir tasarımla dünyaya tanıtacağız. Bizim değerlerimiz çok büyük. Bunu dünyaya iyi pazarlarsak bir ekonomi oluşacak. Uluslararası bir dünya başka bir yere gidiyor. Bunu iyi yakaladığımızda bu şehri kültürel mirasın başkenti yapabiliriz. Anadolu bu zaten. Biz örnek ve lider bir şehiriz. Annelerden aldığımız geçmişi gelecek nesillere taşıyacağız. Yeni dönemde bunun için Tasarım A.Ş.'yi kuracağız. UNESCO'ya girdiğimizde bunu dünyaya çok iyi tanıtacağız" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi ise kurum olarak 2016 yılından itibaren listeler için yoğun çalışmalar başlattıklarını belirterek, "Dün akşam ufak bir araştırma yaptım. Büyükşehir Belediyesi'nin kanalına girdim ve Antep işi ile ilgili videoda 'Gönülden geçen, dile getirilemeyen duyguların ilmek ilmek dokunduğu el sanatı, yüzlerce yıllık bir gelenek, ipliğin motifler ile olan aşkı'. Bu mirasların yaşatılması, önce bugüne sonra geleceğe taşınması konusunda neler yapabiliriz, bunları çalışmaya başladık. Özellikle çocuklarımızı bu miraslarla tanıştırmak için çok çabalıyoruz" diye konuştu.

Beyaz kumaş üzerine iplik sayılarak ve çekilerek el emeği ile yapılan Antep İşi Nakışı, çekilmiş ipliklerin beyaz, sarı, krem rengi ipliklerle sarılması ve örülmesi ile ajurları tamamlanır. İlk örneklerinin tarihi kesin bilinmese de Gazi şehirliler tarafından yaygın olarak yapılır. Eski Türk işlemeleri karakterini taşıyan Antep İşi Nakışı'nın günümüzde işleme tekniği bozulmadan sim, renkli iplikler ve yardımcı nakış iğneleri kullanılarak üretimi devam etmekte.