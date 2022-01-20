Antik Tiyatro gün yüzüne çıktı

Batı Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan ve halk arasında 40 Basamaklar olarak bilinen Antik Tiyatro'da kazı çalışmaları hava şartları müsaade ettiği sürece hızla devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana Konuralp'in tarihi dokusunun ortaya çıkarılması ve turizme açılarak tüm dünyanın Düzce'yi tanıması ilke ile hareket eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kazı çalışmaları için onlarca personeli görevlendirdi. İlk etapta 30 personelle başlayan kazı çalışmaları daha sonra 80 personel ve arkeologlarla devam etti.

SON 1 YILDA KAZILAR 5 KAT ARTTI

Yıllarca sadece belirli bir bölümünün göründüğü Prusias Ad Hypium Antik Tiyatro'da 2 yıl içerisinde onlarca heyecan verici keşfe imza atılırken tiyatronun sahne bölümü de ortaya çıkarıldı.

Düzce'nin tarihini gelecek nesillere aktarmak, kültürel mirasını dünyaya kazandırmak ve kente eko-turizm alanında çağ atlatmak amacıyla başlatılan çalışmalarda, son yıllarda görülmemiş bir hız yakalandı. Hızlanan kazı çalışmaları sayesinde, Antik Tiyatro'nun ana hatları ve orkestra bölümü gün yüzüne çıkarıldı.