Haberler Yaşam Haberleri Antik Tiyatro gün yüzüne çıktı
Giriş Tarihi: 20.1.2022 14:37 Son Güncelleme: 20.1.2022 14:51

Antik Tiyatro gün yüzüne çıktı

ABBAS ÇAKAR
Antik Tiyatro gün yüzüne çıktı

Tarihi Helenistik Çağ’a kadar uzanan, Prusias Ad Hypium Antik kentinin, tarih ve kültür turizmine kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Antik tiyatroda, 2013 yılından bu yana devam eden ve son yıllarda oldukça hızlanan kazı çalışmaları ile Antik Tiyatro’nun ana hatları ve orkestra bölümü gün yüzüne çıkarıldı.

Batı Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan ve halk arasında 40 Basamaklar olarak bilinen Antik Tiyatro'da kazı çalışmaları hava şartları müsaade ettiği sürece hızla devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana Konuralp'in tarihi dokusunun ortaya çıkarılması ve turizme açılarak tüm dünyanın Düzce'yi tanıması ilke ile hareket eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kazı çalışmaları için onlarca personeli görevlendirdi. İlk etapta 30 personelle başlayan kazı çalışmaları daha sonra 80 personel ve arkeologlarla devam etti.

SON 1 YILDA KAZILAR 5 KAT ARTTI
Yıllarca sadece belirli bir bölümünün göründüğü Prusias Ad Hypium Antik Tiyatro'da 2 yıl içerisinde onlarca heyecan verici keşfe imza atılırken tiyatronun sahne bölümü de ortaya çıkarıldı.

Düzce'nin tarihini gelecek nesillere aktarmak, kültürel mirasını dünyaya kazandırmak ve kente eko-turizm alanında çağ atlatmak amacıyla başlatılan çalışmalarda, son yıllarda görülmemiş bir hız yakalandı. Hızlanan kazı çalışmaları sayesinde, Antik Tiyatro'nun ana hatları ve orkestra bölümü gün yüzüne çıkarıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB’den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de çöktüler! ABD’deki danışmana ballı maaş
SON DAKİKA | Ocak 2022 Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Merkez Bankası toplantısı saat kaçta? Piyasalar faiz kararı ile metine odaklandı
Sevgilisi Sibel Can’la yemek yiyen Emir Sarıgül eski eşi Fatoş Altınbaş ile pişti olunca…
Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
Etiler'de dehşet veren olay! Köpek kadın mimarın kulağını kopardı
SON DAKİKA | 3600 ek gösterge için en net tarih! Bakan Bilgin açıkladı: Meclis'e geliyor: Emekli aylığı ve emeklilik tazminatı artacak
Karadeniz gazı için takvim netleşti! İşte o kritik tarih
Altın fiyatları 20 Ocak 2022 YÜKSELİŞTE! Merkez Bankası faiz kararı günü gram, çeyrek, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: CHP'li Bilecik Belediyesinde skandal! 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Son dakika: Ümitcan Uygun davasında flaş gelişme! Esra Hankulu'ya uyur pozisyonu vermiş...
ARKADAŞINA GÖNDER
Antik Tiyatro gün yüzüne çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA