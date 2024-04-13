Antik yoldan tarla yoluna

Bilecik İnhisar Muratça Köyü'nde koruma altına alınan yaklaşık 500 metre uzunluğundaki halen kullanılan tarla yolunun altında tarih yattığı ortaya çıktı. Antik yolun İznik'ten başlayıp Kudüs'e giden ve Romalı askerlerin, Hıristiyan hacıların ve kervanların kullandığı Hac ya da Roma Yolu'nun devamı olabileceği iddia edildi.Antik çağda İznik (Nikaia) Hac Yolu üzerindeydi. Bilecik'te bu defa antik Roma yolu güzergâhında olduğu düşünülen bir yol daha keşfedildi. Bu yol Osmaneli Düzmeşe Köyü'ndeki Roma Yolu'na yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta İnhisar ilçesine bağlı Muratça Köyü'ndeydi. Köyde daha önce 19.yüzyıla ait bir kilise ve ardından tarihi bir yerleşim yeri ile iki adet taş örgülü tarihi kuyu bulundu. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak üç yıl önce tescil edilen ve asimetrik taşların belirli bir nizamda zemine döşenmesi ile oluşturulan antik yolun belli bir kısmının çıplak gözle görüldüğü daha sonra yolun toprak altında kaybolduğu belirtildi. Antik yolun günümüzde tarla yolu olarak kullanıldığı için yolda bozulmalar oluştuğu ve güvenlik güçleri tarafından rutin olarak kontrol edilmesi gerektiği tescil kararında anlatıldı. Bölge halkı yolun uzmanlarca araştırılmasını istiyor.