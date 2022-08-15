YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından AÖF kayıt işlemleri konusu da gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi'nden kayıt tarihleri ile ilgili duyuru yapılmış ve 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin detaylar böylelikle belli olmuştu. Kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri konusuna netlik kazandıran açıklama sonrası adayların konu ile ilgili araştırmaları daha da arttı. Peki, AÖF kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen o detaylar...