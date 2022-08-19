"AÖF yaz okulu sınav sonuçları" Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından son dakika olarak açıklandı. Yapılan duyurunun ardından sınavda aldığı notu öğrenmek isteyen öğrenciler 2022 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama nereden ve nasıl yapılır? şeklindeki sorular aracılığıyla araştırmalarına devam ediyor.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler şöyle;