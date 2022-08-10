AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kaç dakika, kaç soru?

AÖF yaz okulu ne zaman, saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Dönem içi sınavlardan başarılı puan alamayan öğrenciler, yaz okuluna girerek derslerden geçmek istiyor. Anadolu Üniversitesi de AÖF yaz okulu sınav yerleri duyurusunu yaptı. Peki, AÖF yaz okulu ne zaman? İşte AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi çıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2021-2022 Öğretim Yılı yaz okulu sınav tarihi yayımlandı. AÖF Yaz Okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ UZAKTAN MI?
2021-2022 Öğretim Yılı AÖF yaz okulu sınavı, yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.
AÖF YAZ OKULU SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
AÖF yaz okulu değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılacak ve sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100 olarak belirlendi.
Sınavda her ders için 20 soru sorulmakta ve sınav 30 dakika sürecek. Geçme notu 35 olarak belirlendi.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI
AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayınlandı.
AÖF AÖS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ