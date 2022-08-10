AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, kaç dakika, kaç soru?

AÖF yaz okulu ne zaman, saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. Dönem içi sınavlardan başarılı puan alamayan öğrenciler, yaz okuluna girerek derslerden geçmek istiyor. Anadolu Üniversitesi de AÖF yaz okulu sınav yerleri duyurusunu yaptı. Peki, AÖF yaz okulu ne zaman? İşte AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar