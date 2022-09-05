AÖL kayıt yenileme için son gün belli oldu. MEB tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda AÖL kayıt yenileme işlemleri Ekim ayında sona erecek. Kayıt işlemleri hakkında detaylar netlik kazanırken Açık lisede okuyanlar ancak henüz kayıt yenileme işlemlerini yapmayanlar "AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte güncel bilgiler.