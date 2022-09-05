AÖL kayıt yenileme için son gün belli oldu. MEB tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda AÖL kayıt yenileme işlemleri Ekim ayında sona erecek. Kayıt işlemleri hakkında detaylar netlik kazanırken Açık lisede okuyanlar ancak henüz kayıt yenileme işlemlerini yapmayanlar "AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Açık Öğretim Lisesi AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte güncel bilgiler.
AÖL KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ağustos-7 Ekim 2022 günü mesai bitiminde sona erecek.
AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracak. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz.
Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme
işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yok.
Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacak. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin
öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacak.
Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerin kayıt yenileme işlemini yaptırmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.
AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ