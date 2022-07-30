Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 20-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Liseyi açıktan bitirmek isteyen öğrencilerin katılım sağladığı sınavların ardından sonuç tarihi gündeme geldi. Adaylar, internet üzerinden AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Açık lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL 3. dönem sınavları bugün açıklanır mı? AÖL puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları, 20 Temmuz 2022 tarihinde başladı ve 29 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla sona erdi. Söz konusu sınavlar, online (çevrim içi) olarak gerçekleştirildi.
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sınav dönemleri baz alındığında, AÖL sonuçlarının birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor
Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenecekler. Sonuçlar https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
MEB AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.