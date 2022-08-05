Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eğitimlerine açık liseden devam eden öğrenciler, Temmuz ayında düzenlenen AÖL sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Bu kapsamda ''AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte MEB ile 2022 3. Dönem Açık Lise sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları, 20 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi.
2022 Açık Lise AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sınav dönemleri baz alındığında, AÖL sonuçlarının birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.
Öğrenciler, Açık Lise sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenecek. Sonuçlar https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav bittikten sonra 5 takvim günü içinde; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Online sınavla ilgili itirazlar, sadece online sınav itiraz modülü üzerinden yapılacaktır. Telefon, dilekçe, mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır. Sınav soruları/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar ÖDSGM tarafından adaylara bildirilecektir.
Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili ÖDSGM tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise BİGM tarafından sonuçlandırılarak ÖDSGM'ye bildirilecektir. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. 5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.