ONLİNE SINAVA İTİRAZ SÜRECİ

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav bittikten sonra 5 takvim günü içinde; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Online sınavla ilgili itirazlar, sadece online sınav itiraz modülü üzerinden yapılacaktır. Telefon, dilekçe, mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır. Sınav soruları/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar ÖDSGM tarafından adaylara bildirilecektir.

Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili ÖDSGM tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise BİGM tarafından sonuçlandırılarak ÖDSGM'ye bildirilecektir. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. 5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.