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Giriş Tarihi: 27.9.2022 21:03

AÖL sınav tarihleri 2022-2023: MEB Açık Lise AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, online mı olacak?

AÖL 1. Dönem sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Eylül ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Açık Lise AÖL sınav tarihleri için gözler MEB’den gelecek açıklamalara çevrildi. Bu noktada binlerce açık lise öğrencisi, ‘’AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, online mı olacak?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

AÖL sınav tarihleri 2022-2023: MEB Açık Lise AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, online mı olacak?

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte AÖL 1. Dönem sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, AÖL sınav tarihleri ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. AÖL 1. Dönem sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav takvimiyle belli oldu. Öte yandan açıklamada sınavların yüz yüze değil e-sınav olarak uygulanacağı bildirildi. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 Açık Lise AÖL sınav takvimi hakkında ayrıntılı bilgiler…

AÖL SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ!

2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamışıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) ait olan Açık Öğretim Liselerinde eğitim alan binlerce açık lise öğrencisi, AÖL sınav tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı.

İşte, MEB sınav takvimine göre AÖL 1. Dönem sınav tarihleri şöyle;

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACA, HANGİ TARİHTE?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimine göre;

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık ayında gerçekleştirilecek.

Sınavların tam başlama tarihi netlik kazandığında haberimizde yer verilecektir.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

MEB'in sınav uygulama takvimine göre AÖL 1. dönem sınavları online olarak gerçekleşecek.

Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimize eklenecektir.

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AÖL sınav tarihleri 2022-2023: MEB Açık Lise AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, online mı olacak?
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