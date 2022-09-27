AÖL sınav tarihleri 2022-2023: MEB Açık Lise AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, online mı olacak?

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte AÖL 1. Dönem sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler, AÖL sınav tarihleri ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. AÖL 1. Dönem sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav takvimiyle belli oldu. Öte yandan açıklamada sınavların yüz yüze değil e-sınav olarak uygulanacağı bildirildi. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 Açık Lise AÖL sınav takvimi hakkında ayrıntılı bilgiler…

AÖL SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ!

2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamışıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) ait olan Açık Öğretim Liselerinde eğitim alan binlerce açık lise öğrencisi, AÖL sınav tarihleri için araştırmalarını hızlandırdı.

İşte, MEB sınav takvimine göre AÖL 1. Dönem sınav tarihleri şöyle;