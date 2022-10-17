AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında sorusunun yanıtı açıktan liseyi bitirmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak. AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek. Peki AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında ve hangi tarihte? MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi 2022
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde AÖL 1. dönem sınavlarının online olarak internet üzerinden yapılacağını duyurdu. Açık Lise, online sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden düzenlenmektedir. Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir. Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.
Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Yayınlanan takvimde sınavın tam günü ve saati duyurulmadı. Kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesi sonrası detaylı takvimin ilan edilmesi bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz eğitim yılında mezuniyet şartlarında değişikliğe gitti. 18 yaş ve üstü öğrencilerin ders gördüğü toplam dönem sayısı 5'e çekildi. 18 yaş ve altı öğrencilerde ise en az 8 veya üzeri olması bekleniyor. Bakanlığa bağlı Açık Liselerden mezun olabilmek için toplam kredinin en az 170 olması, ortak derslerin başarıyla tamamlanması ve Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olma şartı aranacak.