Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan AÖL 3.dönem sınavları için kısa bir süre kaldı. MEB 2022 takvimine göre; belirtilen tarihlerde düzenlenecek olan Açık lise sınavlarına katılacak binlerce kişi "AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; Açık Lise AÖL sınav tarihleri 2022 bilgisine ulaşabilir, süreç detaylarını öğrenebilirsiniz.
AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
MEB 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı temmuz ayında gerçekleşecek. e-Sınav olarak yapılacak olan sınavın kesin tarihi ilerleyen haftalarda açıklanacak. Henüz sınavların temmuz ayının kaçında olacağı hakkında bilgi verilmedi.
AÖL GEÇME NOTU KAÇ?
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.
Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar.
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.