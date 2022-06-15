Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan AÖL 3.dönem sınavları için kısa bir süre kaldı. MEB 2022 takvimine göre; belirtilen tarihlerde düzenlenecek olan Açık lise sınavlarına katılacak binlerce kişi "AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; Açık Lise AÖL sınav tarihleri 2022 bilgisine ulaşabilir, süreç detaylarını öğrenebilirsiniz.