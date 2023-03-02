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Giriş Tarihi: 2.3.2023 11:11

Apartman sakini hırsızları 'silahımı getirin' diye bağırarak korkuttu

Esenler'de bir apartmanın bodrum katında hırsızlık yapan iki kadın, çevredekiler tepki gösterince olay yerinden kaçtı. Aynı anlarda cep telefonu kamerasıyla da hırsızları görüntüleyen apartman sakini, şüpheliler kaçarken, 'Silahımı getirin' diye bağırdı.

DHA
Apartman sakini hırsızları ’silahımı getirin’ diye bağırarak korkuttu

Nene Hatun Mahallesi'nde 28 Şubat Salı günü sabah saatlerinde çekçek arabasıyla sokağa giren iki kadın, bir apartmanın bodrum katının penceresinin açık olduğunu gördü. Kadınlardan biri açık olan yerden bordum kata indi. İçeride bulduğu merdiven ve pencereyi dışarıda bekleyen diğer kadına verdi. Şüpheliler merdiveni çekçek arabasına koyduğu sırada, karşı apartmandakiler hırsızları fark etti. Apartman sakinleri hırsızları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, bağırarak tepki gösterdi. Görüntülerde bir kişinin 'Silahımı getirin' diye bağırdığı duyuluyor. Şüpheliler tepkiler nedeniyle hızla olay yerinden kaçtı.

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Apartman sakini hırsızları 'silahımı getirin' diye bağırarak korkuttu
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