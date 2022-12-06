Apartman sakinlerine saldıran köpeğin sahibinin hapsi istendi

Umut Batuhan Y., ifadesinde köpeği sokakta bulduğunu saldırgan tavırları nedeniyle bahçede bıraktığını kaydetti. Güvenlik kamera görüntülerinde köpeğin müşterilere farklı zaman diliminde saldırdığı görüldüğü ifade edilen iddianamede bu nedenle sitenin güvenlik müdürü Emin K, müdür yardımcısı Yusuf Ö. ve güvenlik görevlileri Berkay D. ile Emre D'nin de 'Özen yükümlülüğüne aykırı davranarak' müştekilerin yaralanmasına neden oldukları aktarıldı. Emin K., Yusuf Ö., Berkay D. ve Emre D.'nin ise 'Taksirle yaralanmaya neden olma' suçundan 1 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.