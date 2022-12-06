Apartman sakinlerine saldıran köpeğin sahibinin hapsi istendi

Ankara'da 3 Mayıs'ta meydana gelen olayda Umut Batuhan Y., aracını park ettikten sonra asansöre geçerken bahçe katından köpeğinin tasmasını çıkararak dışarıda bıraktı. Bu sırada köpek apartmandan eşi ve iki çocuğuyla çıkan anne E.Ç'nin üzerine gelmeye başladı. E.Ç., 7 ve 11 yaşındaki çocuklarını korumak için önlerine atlayarak yere düştü.
Köpekten kurtulan aile apartmana sığınırken E.Ö, H.Ö. ve M.Ö. de aynı köpeğin saldırısına maruz kalarak el, ayak bilekleriyle yüzlerinden yaralandı.
4 YILDAN 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Umut Batuhan Y. hakkında 'Silahla olası kastla silahla yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istemiyle iddianame hazırlandı.
Umut Batuhan Y., ifadesinde köpeği sokakta bulduğunu saldırgan tavırları nedeniyle bahçede bıraktığını kaydetti. Güvenlik kamera görüntülerinde köpeğin müşterilere farklı zaman diliminde saldırdığı görüldüğü ifade edilen iddianamede bu nedenle sitenin güvenlik müdürü Emin K, müdür yardımcısı Yusuf Ö. ve güvenlik görevlileri Berkay D. ile Emre D'nin de 'Özen yükümlülüğüne aykırı davranarak' müştekilerin yaralanmasına neden oldukları aktarıldı. Emin K., Yusuf Ö., Berkay D. ve Emre D.'nin ise 'Taksirle yaralanmaya neden olma' suçundan 1 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.