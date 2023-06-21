Haberler Yaşam Haberleri Apartmanda baltalı dehşet
Giriş Tarihi: 22.6.2023

Apartmanda baltalı dehşet

Bolu’da eşinin abisi ve yeğeni tarafından balta ve yumruklarla acımasızca darp edilen 54 yaşındaki 4 çocuk annesi Elvide K. hastanelik oldu

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Apartmanda baltalı dehşet
Dehşete düşüren olay geçtiğimiz günlerde Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Dereköy Mesler Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı aile apartmanın en alt katında yaşayan Çetin K., abisi Y.K. ve yeğeni S.K. ile tartışma yaşadı. Bağrışma seslerini duyarak yanlarına giden Elvide K., eşine balta ile saldırıldığını gördü. Kavgayı ayırmaya çalışan Elvide K. de acımasızca darp edildi. Balta ile dövülen kadın yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Elvide K. ve eşi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



ŞİKÂYETTE BULUNDU
Jandarma tarafından gözaltına alınan Y.K. ve S.K. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, tedavisi tamamlanan Elvide K. savcılığa şikayette bulundu. Elvide K, akrabalarının kendilerini oturdukları evden çıkartmak istediğini iddia ederek, "Bizi bu evden atmak istiyorlar. 'Çıkartacağım, bu evi de alacağım.' diyor. Çocuklarımın, benim hayatım tehlikede. Senelerdir bu şekilde. Muhtarımıza da şikayet ettim kaç kere. Altlı üstlü oturuyoruz. Kapıdan çıkıyoruz ve birbirimizi görüyoruz. Her an tehlike içerisindeyiz" diye konuştu. Çetin K. ise görüşmek için aradığı ağabeyinin oğlu ile elinde baltayla geldiğini öne sürerek, "Baltayı at da öyle konuşalım' dedim. Baltayı alamadım elinden. Bir elimle baltanın sapını tutarken, diğer elimle de mücadeleyi durdurmaya çalışıyordum" dedi. Çetin K, ağabeyi ve yeğeninden şikayetçi olduklarını belirtti.

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti ve CHP karşı karşıya! İsmail Saymaz: İstanbul ve Ankara kaybedilecek
Başörtüsü düşmanlığı yaptı, sosyal medyada tepki çekti: Başörtüsü onurumuzdur
Teröristbaşı Salih Müslim'den çaresizlik itirafı: Erdoğan her fırsatta vuruyor!
Tunç Soyer de Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı! Japon atasözüyle gönderme
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun '16'lı masa' çıkışına tepki: Yetmez, bunu daha da artırman lazım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Üniversiteye giriş sınavları kaldırılacak mı? YÖK Başkanı açıkladı: Cumhurbaşkanı talimat verirse çalışma yaparız
CHP'li belediyeden 224 depremzedeye tebligat! 15 gün içinde daireleri boşaltın yoksa sokağa atarız
Türkiye Ömer’e ağladı
Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerine, İYİ Partili Ümit Özlale'den tepki
ARKADAŞINA GÖNDER
Apartmanda baltalı dehşet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA