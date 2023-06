Apartmanda baltalı dehşet

Dehşete düşüren olay geçtiğimiz günlerde Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Dereköy Mesler Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı aile apartmanın en alt katında yaşayan Çetin K., abisi Y.K. ve yeğeni S.K. ile tartışma yaşadı. Bağrışma seslerini duyarak yanlarına giden Elvide K., eşine balta ile saldırıldığını gördü. Kavgayı ayırmaya çalışan Elvide K. de acımasızca darp edildi. Balta ile dövülen kadın yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Elvide K. ve eşi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Jandarma tarafından gözaltına alınan Y.K. ve S.K. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, tedavisi tamamlanan Elvide K. savcılığa şikayette bulundu. Elvide K, akrabalarının kendilerini oturdukları evden çıkartmak istediğini iddia ederek, "Bizi bu evden atmak istiyorlar. 'Çıkartacağım, bu evi de alacağım.' diyor. Çocuklarımın, benim hayatım tehlikede. Senelerdir bu şekilde. Muhtarımıza da şikayet ettim kaç kere. Altlı üstlü oturuyoruz. Kapıdan çıkıyoruz ve birbirimizi görüyoruz. Her an tehlike içerisindeyiz" diye konuştu. Çetin K. ise görüşmek için aradığı ağabeyinin oğlu ile elinde baltayla geldiğini öne sürerek, "Baltayı at da öyle konuşalım' dedim. Baltayı alamadım elinden. Bir elimle baltanın sapını tutarken, diğer elimle de mücadeleyi durdurmaya çalışıyordum" dedi. Çetin K, ağabeyi ve yeğeninden şikayetçi olduklarını belirtti.