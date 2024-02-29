Apartmanda çıkan kavgaya bakarken öldü

Kastamonu'da yaşayan M.B., önceki gece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir apartmanda, yakınları ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce M.B., yanında getirdiği pompalı tüfekle apartmanın içinde rastgele ateş açtı. Bu sırada gürültüyü duyunca ne olduğuna bakmak için evlerinden çıkan Seyfettin Horoz (61), Doğan A. (27) ve ismi öğrenilemeyen iki kişi kurşunlara hedef oldu. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak ağır yaralanan Seyfettin Horoz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan, polis tarafından yakalanırken, diğer 3 yaralının tedavileri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma da sürüyor.