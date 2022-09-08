Apple kullanıcılarının uzun süredir beklediği yeni akıllı telefon serisi iPhone 14, 7 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen etkinlik ile tanıtıldı. Tanıtım etkinliğinin ardından ABD merkezli Apple; eski iPhone modellerine ve cihazlara zam yaptı. iPhone SE, iPhone 12 ve iPhone 13 Türkiye fiyatlarına uygulanan zam oranı, yüzde 19 ile yüzde 26 arasında değişiyor. İşte, zam sonrası iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 fiyatları güncel liste...

iPHONE MODELLERİNE ZAM GELDİ!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Far Out tanıtım etkinliğinden yaklaşık 6 saat önce online alışveriş mağazası Apple Store'u kapatmıştı. Etkinliğin hemen ardından Apple Store Türkiye sitesini açan kullanıcılar, kötü bir sürprizle karşılaştı.

Şirket, yeni ürünler gelince başta iPhone olmak üzere birçok eski cihazına yüzde 19 ile yüzde 26 oranında ciddi bir zam yaptı. Ancak MacBook ve iPad modellerinde fiyat artışı gerçekleşmedi. İşte güncel iPhone fiyatları...