Haberler Yaşam Haberleri Apple’dan kullanıcılarına kötü haber geldi! iPhone 14 tanıtıldı, tüm iPhone modelleri zamlandı: İşte 2022 güncel iPhone fiyatları
Giriş Tarihi: 8.9.2022 12:29

Apple’dan kullanıcılarına kötü haber geldi! iPhone 14 tanıtıldı, tüm iPhone modelleri zamlandı: İşte 2022 güncel iPhone fiyatları

Teknoloji tutkunlarının bir süredir merakla beklediği iPhone 14 serisi tanıtıldı. ABD merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül Çarşamba akşamı gerçekleştirdiği Far Out etkinliğiyle iPhone 14 ailesi ile en yeni cihazlarını kullanıcılarının beğenisine sundu. Ancak iPhone 14’ün tanıtımının ardından kullanıcılara kötü haber geldi. Apple Türkiye, iPhone 13 serisi dahil olmak üzere eski ürünlerine zam yaptı. İşte, güncel iPhone fiyatları

Apple’dan kullanıcılarına kötü haber geldi! iPhone 14 tanıtıldı, tüm iPhone modelleri zamlandı: İşte 2022 güncel iPhone fiyatları

Apple kullanıcılarının uzun süredir beklediği yeni akıllı telefon serisi iPhone 14, 7 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen etkinlik ile tanıtıldı. Tanıtım etkinliğinin ardından ABD merkezli Apple; eski iPhone modellerine ve cihazlara zam yaptı. iPhone SE, iPhone 12 ve iPhone 13 Türkiye fiyatlarına uygulanan zam oranı, yüzde 19 ile yüzde 26 arasında değişiyor. İşte, zam sonrası iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 fiyatları güncel liste...

iPHONE MODELLERİNE ZAM GELDİ!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Far Out tanıtım etkinliğinden yaklaşık 6 saat önce online alışveriş mağazası Apple Store'u kapatmıştı. Etkinliğin hemen ardından Apple Store Türkiye sitesini açan kullanıcılar, kötü bir sürprizle karşılaştı.

Şirket, yeni ürünler gelince başta iPhone olmak üzere birçok eski cihazına yüzde 19 ile yüzde 26 oranında ciddi bir zam yaptı. Ancak MacBook ve iPad modellerinde fiyat artışı gerçekleşmedi. İşte güncel iPhone fiyatları...

BAZI iPHONE MODELERİ SATIŞTAN KALDIRILDI

Far Out etkinliği sonrasında şirket; iPhone 11 ailesini Apple Store raflarından indirdi. Türkiye'deki satış fiyatlarını güncelleyen Apple Store, iPhone 11 serisinin satışını durdurdu.

iPhone 11'in yanı sıra iPhone serisinin Pro modelleri ile iPhone 12 mini de satıştan kaldırıldı.

ZAMLI iPHONE FİYATLARI

Zamlı fiyatlarla birlikte en ucuz iPhone 13 modeli olan iPhone 13 mini 128GB fiyatı 20.999 TL'den 24.999 TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone 13 modeli olan iPhone 13 512GB fiyatı ise 28.499 TL'den 35.899 TL'ye çıktı.

iPhone 14 serisinden önce piyasaya çıkan iPhone'ların zamlı fiyatları şu şekilde:

iPHONE 13 MİNİ YENİ FİYATLARI

128GB - 24.999TL (Eski fiyat 20.999 TL)

256GB - 27.599TL (Eski fiyat 22.299TL)

512GB - 32.899TL (Eski fiyat 26.999TL)

iPHONE 13 YENİ FİYATLARI

128GB - 27.499TL (Eski fiyat 22.499 TL)

256GB - 30.599TL (Eski fiyat 24.999TL)

512GB - 35.899TL (Eski fiyat 28.499TL)

iPHONE 12 YENİ FİYATLARI

64GB - 24.999TL (Eski fiyat 20.999 TL)

128GB - 26.299TL

256GB - 28.899TL

iPHONE SE YENİ FİYATLARI

64GB - 16.999TL (Eski fiyat 13.499 TL)

128GB - 18.299TL (Eski fiyat 13.499TL)

256GB - 20.899TL (Eski fiyar 16.499TL)

YENİ iPHONE'LAR TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Türkiye'de 16 Eylül'de ön satışa çıkacak. Cihazlar 23 Eylül'den itibaren teslim edilecek. Ancak iPhone 14 Pro Max'in ön sipariş ve dağıtım tarihleri belli değil.

iPHONE 14 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

iPhone 14- 30.999 TL

iPhone 14 Plus- 34.999 TL

iPhone 14 Pro- 39.999 TL

iPhone 14 Pro Max- 43.999 TL

Apple Watch Series 8

41 mm- 9.299 TL

45 mm- 9.999 TL

Apple Watch Ultra

27.999 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
Apple’dan kullanıcılarına kötü haber geldi! iPhone 14 tanıtıldı, tüm iPhone modelleri zamlandı: İşte 2022 güncel iPhone fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA