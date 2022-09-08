Apple kullanıcılarının uzun süredir beklediği yeni akıllı telefon serisi iPhone 14, 7 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen etkinlik ile tanıtıldı. Tanıtım etkinliğinin ardından ABD merkezli Apple; eski iPhone modellerine ve cihazlara zam yaptı. iPhone SE, iPhone 12 ve iPhone 13 Türkiye fiyatlarına uygulanan zam oranı, yüzde 19 ile yüzde 26 arasında değişiyor. İşte, zam sonrası iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 fiyatları güncel liste...
ABD merkezli teknoloji devi Apple, Far Out tanıtım etkinliğinden yaklaşık 6 saat önce online alışveriş mağazası Apple Store'u kapatmıştı. Etkinliğin hemen ardından Apple Store Türkiye sitesini açan kullanıcılar, kötü bir sürprizle karşılaştı.
Şirket, yeni ürünler gelince başta iPhone olmak üzere birçok eski cihazına yüzde 19 ile yüzde 26 oranında ciddi bir zam yaptı. Ancak MacBook ve iPad modellerinde fiyat artışı gerçekleşmedi. İşte güncel iPhone fiyatları...
Far Out etkinliği sonrasında şirket; iPhone 11 ailesini Apple Store raflarından indirdi. Türkiye'deki satış fiyatlarını güncelleyen Apple Store, iPhone 11 serisinin satışını durdurdu.
iPhone 11'in yanı sıra iPhone serisinin Pro modelleri ile iPhone 12 mini de satıştan kaldırıldı.
Zamlı fiyatlarla birlikte en ucuz iPhone 13 modeli olan iPhone 13 mini 128GB fiyatı 20.999 TL'den 24.999 TL'ye yükseldi. En pahalı iPhone 13 modeli olan iPhone 13 512GB fiyatı ise 28.499 TL'den 35.899 TL'ye çıktı.
iPhone 14 serisinden önce piyasaya çıkan iPhone'ların zamlı fiyatları şu şekilde:
128GB - 24.999TL (Eski fiyat 20.999 TL)
256GB - 27.599TL (Eski fiyat 22.299TL)
512GB - 32.899TL (Eski fiyat 26.999TL)
128GB - 27.499TL (Eski fiyat 22.499 TL)
256GB - 30.599TL (Eski fiyat 24.999TL)
512GB - 35.899TL (Eski fiyat 28.499TL)
64GB - 24.999TL (Eski fiyat 20.999 TL)
128GB - 26.299TL
256GB - 28.899TL
iPHONE SE YENİ FİYATLARI
64GB - 16.999TL (Eski fiyat 13.499 TL)
128GB - 18.299TL (Eski fiyat 13.499TL)
256GB - 20.899TL (Eski fiyar 16.499TL)
iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Türkiye'de 16 Eylül'de ön satışa çıkacak. Cihazlar 23 Eylül'den itibaren teslim edilecek. Ancak iPhone 14 Pro Max'in ön sipariş ve dağıtım tarihleri belli değil.
iPhone 14- 30.999 TL
iPhone 14 Plus- 34.999 TL
iPhone 14 Pro- 39.999 TL
iPhone 14 Pro Max- 43.999 TL