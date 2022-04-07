Ara tatil başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen 1.5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatılmıştı. 18 milyon öğrenci bugünden sonra, hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Okullar, 18 Nisan'da açılacak. Öğrencilere ara tatil için karne verilmeyecek. 17 Haziran 2022 Cuma günü eğitim öğretim yılı sona erecek. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek. Havaların da ısınmasıyla çocukların ve gençlerin dışarıda daha fazla vakit geçirmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, çalışmak kadar dinlenmenin de önemine dikkat çekti.