Arabanın çarptığı tilkiye yürüteç

VAN'DA trafik kazası sonucu arka bacakları felç olan tilki, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nce geliştirilen yürüteçle hayata tutundu. Edremit Belediyesi ekiplerince yaralı halde bulunan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibince muayene edilen tilkinin arka iki bacağının kırıldığı ve yürüyemediği tespit edildi. Merkezde geliştirilen tekerlekli yürüteç takılan tilki, belli saatlerde dışarı çıkarılarak gezdiriliyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan "Amacımız yaralı gelen bütün hayvanları en kısa zamanda doğaya kazandırmak. Yerleşim alanlarında hız sınırlaması var. Yaban hayvanlarının çıkabileceği yerlerde de sürücülerimizin çok dikkatli olması gerekir. Doğa hep beraber olunca yaşamaya değer" dedi. AA